35 Menschen bei Unfall mit Reisebus auf Autobahn in Sachsen-Anhalt verletzt

Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zum Freitag ein vollbesetzter Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei in Magdeburg 35 Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Insgesamt war der Bus mit 54 Menschen besetzt, die Unfallursache war unklar.