61-Jähriger nach Tötung von 69-Jähriger im Saarland in Untersuchungshaft

Rund eine Woche nach der Tötung einer 69-Jährigen im Saarland sitzt ein 61-Jähriger in Untersuchungshaft. Eine während der Spurensicherung festgestellte DNA-Spur führte zu dem Verdächtigen, wie das Landespolizeipräsidium Saarland in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Der 61-Jährige wurde in der Nacht zum Donnerstag in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen.

Die 69 Jahre alte Frau aus Schiffweiler war laut Polizeiangaben in der vergangenen Woche Opfer eines tödlichen Sexualdelikts geworden. Demnach verließ die Frau am 5. September mit einem E-Bike ihr Haus in Richtung Neunkirchen, um ihre Enkel an der Schule abzuholen.

Ihr teilweise entkleideter Leichnam wurde zwei Tage später in einem Bach nahe einer Kläranlage in Neunkirchen gefunden. Die Polizei bat unter anderem am Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" um Hinweise. Die Ermittlungen dauerten an.