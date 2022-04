64. Grammys werden in Las Vegas verliehen

In Las Vegas werden am Sonntag (17.00 Uhr Ortszeit; Montag 02.00 Uhr MESZ) die diesjährigen Grammys verliehen. Bei der 64.

In Las Vegas werden am Sonntag (17.00 Uhr Ortszeit; Montag 02.00 Uhr MESZ) die diesjährigen Grammys verliehen. Bei der 64. Ausgabe des US-Musikpreises geht der Jazz- und R&B-Musiker Jon Batiste mit elf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen. Der kanadische Popstar Justin Bieber, die R&B-Sängerin H.E.R. und die Rapperin Doja Cat wurden jeweils in acht Kategorien nominiert. In jeweils sieben Kategorien können die Sängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo auf einen Preis hoffen.

Die Grammys werden erstmals in ihrer Geschichte in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas verliehen. Die ursprünglich für Ende Januar in Los Angeles geplante Gala war wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus nach hinten verschoben und dann nach Las Vegas verlegt worden. Die Zeremonie findet nun eine Woche nach der Oscar-Gala statt, bei der Hollywood-Star Will Smith mit einer Ohrfeige für den Komiker Chris Rock einen Eklat ausgelöst hatte.