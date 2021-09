Abba veröffentlicht erstes Album seit fast 40 Jahren

Die schwedische Kultband Abba veröffentlicht nach fast 40 Jahren wieder ein Album.

Die schwedische Kultband Abba veröffentlicht nach fast 40 Jahren wieder ein Album. "Wir haben ein neues Album mit Abba aufgenommen", sagten die beiden männlichen Bandmitglieder des Quartetts, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, bei einer Live-Übertragung im Internet aus der britischen Hauptstadt London am Donnerstagabend.

"Es war als wäre keine Zeit vergangen", beschrieb Andersson die Wiedervereinigung der Band im Studio nach Jahrzehnten der Trennung. "Wir haben es so gut gemacht, wie wir es in unserem Alter konnten", sagte der 74-Jährige vor Journalisten auf dem ArcelorMittal-Orbit-Turm in London. Bei der Veranstaltung präsentierte die Band den neuen Song "I Still Have Faith in You" ("Ich habe immer noch Vertrauen in dich"). Das neue Album mit dem Titel "Voyage" soll am 5. November veröffentlicht werden.

Abba wurde mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo", "Mamma Mia" und "The Winner Takes It All" weltberühmt. 1982 hatte sich die Band aufgelöst, nachdem sich die beiden Ehepaare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson hatten scheiden lassen. Alle vier Sänger sind mittlerweile über 70 Jahre alt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie mehr als 400 Millionen Alben verkauft.