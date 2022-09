Abstimmung über künftigen britischen Regierungschef geht zu Ende

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Regierungschefs Boris Johnson geht am Freitagnachmittag die parteiinterne Abstimmung der Tories über ihren nächsten Parteichef zu Ende, der dann auch automatisch Premierminister wird. Als klare Favoritin gilt Außenministerin Liz Truss, die allen Umfragen zufolge in der Stichwahl über Ex-Finanzminister Rishi Sunak triumphieren sollte. Das Ergebnis der Brief- und Online-Abstimmung unter den 200.000 Tory-Mitgliedern wird am Montag verkündet.

Premierminister Johnson war Anfang Juli nach einer parteiinternen Revolte gegen seine viel kritisierte Amtsführung als Parteichef zurückgetreten. Unter den zunächst mehr als zehn Kandidaten für seine Nachfolge - die automatisch auch das Amt des Premierministers bedeutet - konnten sich in mehreren Abstimmungsrunden der Tory-Abgeordneten Truss und Sunak für die Stichwahl qualifizieren. In dieser haben nun die Tory-Mitglieder das Wort. Die Abstimmung begann Anfang August und soll am Freitag um 17.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ) enden.

Im Kampf um die Johnson-Nachfolge lieferten sich die Kandidaten unter anderem drei teils heftige Fernsehdebatten. Zudem absolvierten Truss und Sunak eine umfängliche Wahlkampftour durchs Land, bei der es oft um die auch in Großbritannien explodierenden Lebenshaltungskosten ging. Erst am Donnerstag versprach Truss in einem Zeitungsartikel für den Fall der Amtsübernahme als Premierministerin nochmals "sofortige Unterstützung, damit die Menschen nicht unbezahlbare Energiepreise" in diesem Winter erleben.