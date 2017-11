AC/DC-Mitgründer Malcolm Young tot

Der australische Rockmusiker und AC/DC-Mitgründer Malcolm Young ist tot. Der Bruder von Angus und George Young starb im Alter von 64 Jahren, wie die Band am Samstag auf ihrer Website mitteilte. Der Gitarrist hatte in den letzten drei Jahren an Demenz gelitten und war in der Band von seinem Neffen Stevie Young ersetzt worden. Produziert wurde die Gruppe von George Young, der im vergangenen Monat im Alter von 70 Jahren gestorben war.

AC/DC wurde 1973 von den aus Schottland stammenden Brüdern Malcolm und Angus gegründet und mit Rock-Hymnen wie "Highway to Hell", "Let There Be Rock" oder "Whole Lotta Rosie" berühmt. Ihr Album "Back in Black" ist eines der meistverkauften überhaupt und hat die Rockmusik nachhaltig beeinflusst. Weltweit verkaufte AC/DC mehr als 200 Millionen Alben.