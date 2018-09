Achteinhalb Jahre Haft in Prozess um Mord an 15-jähriger Schülerin in Kandel

Acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-jährige Schülerin in Kandel ist der Angeklagte wegen Mordes zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Landau in der Pfalz sprach den mutmaßlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling am Montag des Mordes und der Körperverletzung schuldig. Er wurde wegen seines ungeklärten Alters nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Der komplette Prozess fand deshalb auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diese gelte auch für das Urteil, sagte ein Gerichtssprecher. Deshalb könne auch keine genaue Urteilsbegründung öffentlich gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaft forderte in dem Verfahren laut Gericht für den Angeklagten eine Haftstrafe von zehn Jahren und damit die Höchststrafe im Jugendstrafrecht. Die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen Totschlags.

Der Angeklagte nahm das Urteil direkt an. Er habe erklärt, keine Rechtsmittel einzulegen, sagte Anwalt Maximilian Endler nach der Urteilsverkündung. Er halte das Urteil für "richtig". Die Staatsanwaltschaft ließ nach Angaben des Gerichtssprechers offen, ob sie Revision vor dem Bundesgerichtshof einlegt.

Der Angeklagte soll das Mädchen am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt mit einem Messer attackiert haben. Die 15-Jährige starb an einem Stich ins Herz. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage davon aus, dass Eifersucht das Motiv für die Tat war. Die Schülerin soll sich wenige Wochen zuvor von dem Angeklagten getrennt haben.

Umstritten war in dem Prozess das genaue Alter des Angeklagten. Frühere Angaben des Verdächtigen, bei der Tat erst 15 Jahre alt gewesen zu sein, galten zwar schon vor Prozessbeginn als widerlegt. Für das Gericht war aber nicht zweifelsfrei erwiesen, dass er älter als 18 Jahre ist. Nach einem Gutachten bestand die Möglichkeit, dass er erst siebzehneinhalb Jahre alt ist. Deshalb wurde vor einer Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

Als Jugendlicher gilt vor Gericht, wer zur Tatzeit 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Das Jugendstrafrecht sieht geringere Höchststrafen als Erwachsenenstrafrecht vor. Im Jugendstrafrecht können Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verhängt werden.

Der Fall Kandel sorgte bundesweit für Entsetzen. Nach der Tat gab es in Kandel zahlreiche Demonstrationen. Dabei handelte es sich zum Teil um rechtspopulistische Kundgebungen, gegen die es wiederum Demonstrationen unter dem Motto "Wir sind Kandel" für ein weltoffenes Miteinander gab.

Der Bürgermeister der Stadt, Volker Poß (SPD), rechnet auch nach dem Urteil mit weiteren Kundgebungen. Die rechte Szene habe angekündigt, "nach wie vor kommen zu wollen und auch schon Termine für das nächste Jahr in Anspruch genommen", sagte Poß im Südwestrundfunk. Kandel komme nicht zur Ruhe. Am Ende müsse er auch persönlich "den ganzen Hass, die ganze Häme und die ganzen Diffamierungen" erdulden.