ADAC: Probleme mit Batterie häufigste Pannenursache

Probleme mit der Batterie sind laut einer ADAC-Auswertung die häufigste Pannenursache bei Autos in Deutschland. 43,2 Prozent aller Pannen entfielen darauf, teilte der Automobilklub am Dienstag in München in seiner Pannenstatistik für 2022 mit. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von drei Prozentpunkten. Etwa 17 Prozent der Pannen betrafen den Motor und rund elf Prozent die Elektrik.