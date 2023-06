ADAC rechnet mit vielen Staus wegen neuerlicher Reisewelle am Wochenende

Am zweiten Sommerferienwochenende rechnet der ADAC mit einer neuen Reisewelle auf Deutschlands Autobahnen. Mit der zunehmenden Zahl von Urlaubern aus Skandinavien und der zweiten Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen drohten zahlreiche Verzögerungen, teilte der Automobilklub am Montag in München mit. Demnach dürften die Autobahnen am kommenden Wochenende "noch voller" werden als am vorangegangenen Wochenende.

In Richtung Meer, Berge oder in den Süden sind laut ADAC neben Tagesausflüglern nun auch Reisende unterwegs, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Mit besonders vollen Autobahnen rechnet der ADAC am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag. Etwas Erleichterung verspreche ein zusätzliches Fahrverbot für Lastwagen, das bis Ende August immer samstags gilt.

Auch im Ausland ist wegen bereits begonnener Ferien mit Stau zu rechnen. Besonders gefährdet sind die Problemstrecken Tauern-, Inntal-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal-, West- und Ost-Autobahn sowie die Fernpass-Bundesstraße. An den Grenzen der europäischen Nachbarländer sollten Wartezeiten von bis zu einer Dreiviertelstunde eingeplant werden, für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sogar etwas mehr.