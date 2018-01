Ägyptens Staatschef al-Sisi kandidiert für Wiederwahl

Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi tritt bei der Präsidentschaftswahl im März für eine zweite Amtszeit an. Al-Sisi gab seine Kandidatur am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Ansprache in Kairo bekannt. Er geht damit als klarer Favorit in die Wahl, deren erste Runde für Ende März angesetzt ist.

Der frühere Armeechef hatte den Putsch gegen den islamistischen Staatschef Mohammed Mursi angeführt und 2014 das Präsidentenamt übernommen. Dass er für eine weitere Amtszeit kandidiert, war allgemein erwartet worden.

Kandidaturen können bis Ende Januar eingereicht werden. Ein möglicher Herausforderer al-Sisis, der frühere Regierungschef Ahmed Schafik, hatte kürzlich mitgeteilt, dass er entgegen einer früheren Ankündigung nicht kandidieren werde.