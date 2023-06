AfD-Kandidat in Stichwahl um Landratsposten in Thüringen

Bei einer Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg könnte am Sonntag erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt werden. Beim ersten Wahlgang am 11. Juni hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann mit 46,7 Prozent die erforderliche Mehrheit nur knapp verfehlt. In der Stichwahl tritt er nun gegen den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper an, der auch von Linken, SPD, Grünen und FDP unterstützt wird.