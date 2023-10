AfD scheitert bei Stichwahl um Oberbürgermeisteramt in Sachsen-Anhalt

Die AfD ist in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt erneut mit dem Versuch gescheitert, bundesweit erstmals einen Oberbürgermeisterposten zu erringen. In der Stichwahl gewann am Sonntag gewann der CDU-Amtsinhaber Armin Schenk laut dem vorläufigen Wahlergebnis mit 53,8 Prozent, wie aus der Wahlstatistik der Stadt hervorging. Sein Herausforderer Henning Dornack von der AfD kam auf knapp 46,2 Prozent der Stimmen.