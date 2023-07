AfD setzt Aufstellung von Kandidaten für Europawahl fort

Die AfD setzt am Sonntag bei ihrem Europaparteitag in Magdeburg die Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr fort. Am Samstag hatten die knapp 600 Delegierten den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah zum Europa-Spitzenkandidaten gekürt. Auf den nächsten Listenplätzen folgten mit Petr Bystron und René Aust weitere Vertreter des äußerst rechten Parteiflügels, die in ihren Bewerbungsreden scharfe europakritische Töne angeschlagen hatten.