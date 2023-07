AfD setzt Aufstellung von Kandidaten für Europawahl fort

Die AfD hat am Sonntag bei ihrem Europaparteitag in Magdeburg die Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr fortgesetzt. Die Kür der Bewerber hatte sich am Samstag als zäh erwiesen: In der rund zwölfstündigen Parteitagssitzung konnten lediglich fünf Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden. Insgesamt will die AfD etwa 30 Kandidaten für die Europawahl 2025 nominieren. Vom kommenden Freitag an kommt sie dafür erneut für drei Tage in Magdeburg zusammen.