AfD setzt Europawahlversammlung in Magdeburg fort

Die AfD hat ihre Europawahlversammlung in Magdeburg fortgesetzt. Ko-Parteichefin Alice Weidel ging am Samstag davon aus, dass die Bestimmung der letzten zehn Listenplätze rechtzeitig abgeschlossen werden kann, um am Sonntag dann das Europawahlprogramm zu beraten. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, forderte mit Blick auf die AfD die Überprüfung von potenziellen Amts- und Mandatsträgern auf deren Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Am vergangenen Wochenende hatten die rund 600 Delegierten in Magdeburg bereits die ersten 15 Kandidaten für die Europawahl bestimmt. Zum Spitzenkandidaten wurde der auch parteiintern umstrittene sächsische AfD-Politiker Maximilian Krah gewählt, der seit 2019 Europa-Abgeordneter ist und dem äußerst rechten Rand zugeordnet wird.

Bei der Fortsetzung der Versammlung am Freitag wurden nacheinander fünf weitere Kandidaten bestimmt. Am Samstag änderte die AfD das Verfahren: Über die letzten zehn Listenplätze wurde in Fünfergruppen abgestimmt. Insgesamt will die AfD 30 Kandidaten für die Europawahl aufstellen.

Im Entwurf ihres 92-seitigen Europawahlprogramms verlangt die AfD einen radikalen Umbau Europas. Bisher steht auch die Forderung nach einer Auflösung der EU in dem Dokument - laut AfD-Führung war dies aber ein "redaktionelles Versehen". Vor dem Treffen in Magdeburg konnte der Antrag allerdings aus Fristgründen nicht mehr geändert werden. Dies obliegt nun den Delegierten.

In den Umfragen ist die AfD, die durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistischer "Verdachtsfall" beobachtet wird, seit Wochen im Aufwind. Im ARD-"Deutschlandtrend" vom Freitag erreichte sie mit 21 Prozent einen neuen Höchstwert. Sie stand damit auf Platz zwei hinter der Union (27 Prozent) und vor der Kanzlerpartei SPD (17 Prozent).

Die anderen Parteien beschäftigt zunehmend die Frage, wie sie mit der AfD umgehen sollen. Hintergrund ist die erste Wahl eines AfD-Landrats in Thüringen und eines Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte darauf Kontakte mit der Partei auf kommunaler Ebene nicht mehr ausgeschlossen - musste dies aber nach massiver Kritik auch in der eigenen Partei wieder zurücknehmen.

"Jeder potenzielle Amts- und Mandatsträger sollte vor der Wahl auf seine Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überprüft werden", sagte der Antisemitismusbeauftragte Klein der "Welt am Sonntag". Er nannte die AfD eine "legale Partei, die am demokratischen Wettbewerb teilnimmt". Es gebe aber gleichwohl "Anzeichen dafür, dass dort demokratiefeindliche Kräfte am Werk sind". So dulde die Partei Antisemitismus und führende Kräfte, die den Holocaust relativierten.

Der FDP-Politiker und frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiten Teilen der deutschen Politik vor, die Bedrohung durch die AfD zu unterschätzen. "Der Bundeskanzler hat die Gefahr nicht erkannt, wenn er meint, diese Wähler hätten nur 'schlechte Laune' und diese werde schon wieder vergehen", schrieb Baum in einem Gastbeitrag für das Portal Zeit Online. "Das ist eine gefährliche Verharmlosung."

"Warum reden wir immer um den heißen Brei herum? Es sind Neonazis", schrieb Baum. "Jede Stimme für sie ist eine Stimme gegen die Demokratie und – wie wir jetzt auf dem Parteitag erneut bekräftigt fanden – auch eine Stimme für die Zerstörung Europas."