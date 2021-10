Festnetz Gebühr ohne Telefonate Hallo! Nunmehr zum fünften Mal wurde ich in der Monatsabrechnung von 1und1 mit 20 Cent für ein Festnetz Telefonat belastet, was nie stattgefunden hat. Grund: ich war zu den jeweiligen Zeiten nicht mal in der Nähe meines Anschlusses! Ich sollte mich demnach in meiner eigenen Wohnung auf meinem eigenen Handy selbst angerufen haben! Da ich Single bin und kein anderer Zutritt zu meiner Wohnung hat, ist es schlichtweg Betrug meine ich. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Schreibt mal bitte, vielen Dank!

Projektion auf Hauswand Liebe Wissende, ich wohne zur Miete in einer Wohnung Berlins, aus deren Schlafzimmerfenster man - über eine kleine Wiese - auf die Seitenwand eines Mietshauses des Nachbargrundstücks schaut. Diese Seitenwand (ohne Fenster) ist von der stark frequentierten Hauptraße aus gut zu sehen und wird neuerdings von einer Werbefirma, die mit einem Laserprojektor arbeitet, mehrstündig "bestrahlt". Nun kann ich mich immer häufiger (jedoch unregelmäßig, daher gehe ich nicht von einem Vertrag mit dem Eigentümer des Nachbarhauses aus) über wechselnde Botschaften (z.B. Hautcremes oder Burgerbrater) freuen, dazu kommt noch dass ich - aufgrund der Entfernung von nur ca. 25m - eine tolle Lichtshow im Schlafzimmer habe. Das Fahrzeug mit dem Projektor parkt vorbildlich auf dem Parkstreifen der Hauptstraße (also im öffentlichen Raum) und das Gerät scheint auch eine gute Trapezentzerrung zu haben. Nichtsdestotrotz nervt mich das Geflacker im Schlafzimmer schon und ich frage mich (und Euch) ob es überhaupt zulässig ist, eine fremde Hauswand mit Werbebotschaften zu erleuchten?

Nachlassgläubiger Mein Lebensgefährte ist dieses Jahr verstorben und ich habe ihm 2020 Geld geliehen. Ich kann dieses durch Zeugen, Kontoauszüge und die Rechnung belegen. Jetzt ist seine Frau Erbin und weigert sich das Geld zurück zu zahlen. Mein Anwalt rät mir zu einem Mahnverfahren da sie auf seine Briefe nicht geantwortet hat. Hat jemand noch einen Rat für mich. Als wenn die Situation nicht schlimm genug ist. Wir kennen uns alle seid 40 Jahren und hatten bis zu dem Tag immer ein tolles Verhältnis. Nur habe ich kein Geld zu verschenken. Vielen lieben Dank für die Antworten.

Wer weiß, wie der Film heißt? Ein Mann wird von seiner Frau lebendig begraben. Er findet aber irgendwie wieder aus dem Grab im eigenen Keller raus und rächt sich. Der Film müsste aus den 90ern sein und aus Amerika.

RestUrlaub Mein Chef schreibt mittlerweile vor, das RestUrlaub bis zum 7.1.22 genommen werden muss. In meinem Arbeitsvertrag, steht aber, das RestUrlaub bis spätestens 31.3. des FolgeJahres genommen werden muss. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag als ProduktionsMitarbeiter. Darf er das???

Mahngebühr vom Finanzamt Habe entsprechend der Terminvorgabe des Finanzamtes termingerecht zum 01.10.2021 eine Vorauszahlung via onlinebanking am 01.10.2021 an das Finanzamt getätigt. Das Finanzamt schickte mir, trotz des Einzahlungs-Nachweises von 01.10.2021 der Onlinebank, Mahngebühren und meint, tja, das Geld ging erst am 03.01.2021 von der Bank beim Finanzamt ein. Muß ich die Mahngebühren zahlen? Wie kann ich mich wehren und dies auch begründen?

Ich suche auch einen Horrorflm aus der fernen Vergangenheit eine Familie hat ein abgelegenes Haus gekauft. In diesem stimmt etwas nicht, z.B. steht die Tochter vor dem Spiegel und zieht sich an, das Spiegelbild aber zieht sich aus. Jemand hält eine Hand in kochendes Wasser und bemerkt das erst, als andere darauf reagieren. Es wird ein Fernsehteam dorthin geschickt, um das zu dokumentieren... mehr weiß ich nicht mehr. Muss wahrscheinlich aus den 70ern stammen. Jemand eine Ahnung?

Wenn ich in der verkehrsberuhigten Zone halte und mein Beifahrer sitzt noch im Auto ist das parken? Habe in der verkehrsberuhigten Zone gehalten und einen Brief beim Arzt abgegeben. Meine Frau saß im Auto. Dauer ca. 2,5 Min!

Name von Film gesucht Ich suche den Namen eines „Horrorfilms“ aus der schwarz-weiss Zeit. Horror in Anführungszeichen, da ich noch klein war und es nach über 30 Jahren nicht einschätzen kann. Der Film war Schwarz-Weiss. Es ging um Militär und um ein Gespenst. Das Gespenst war als Wesen, welches so aussah, als hätte jemand ein Bettlaken übergeworfen, dargestellt. Wenn ich mich recht erinnere, kam es einmal aus einem grossen Kamin heraus. Sagt einem diese Beschreibung etwas?