Airbnb verschärft Vorschriften für unter 25-Jährige wegen ausufernder Partys

Angesichts lautstarker Partys und der Corona-Pandemie zieht der Online-Wohnungsvermittler Airbnb die Zügel bei jungen Nutzern an: Künftig dürfen unter 25-Jährige in Großbritannien, Frankreich und Spanien nur noch unter bestimmten Bedingungen ganze Häuser in der Nähe ihres Wohnorts buchen, wie die Plattform am Freitag mitteilte. Es handle sich zunächst um eine Testphase in den drei Ländern.

Konkret sind Nutzer bis 25 Jahre, die weniger als drei positive Bewertungen anderer Nutzer auf der Plattform erhalten haben, von dem Schritt betroffen. Für junge Menschen mit mindestens drei positiven Kritiken und keiner negativen Bewertung sowie für Kunden mit langfristigen Buchungsplänen gibt es demnach keine Beschränkungen. Alle Nutzer können auch weiterhin einzelne Zimmer und Hotelzimmer buchen.

Airbnb will mit dem Schritt nach eigenen Angaben örtliche Gemeinden schützen und es zugleich jungen Menschen ermöglichen, außerhalb ihres Wohnorts eine Unterkunft zu buchen. Der teilweise Ausschluss von unter 25-Jährigen war zuvor bereits in den USA und Kanada getestet worden. Zudem verschärfte Airbnb nach eigenen Angaben das Verbot von Zusammenkünften, die Anordnungen der Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie verletzten.