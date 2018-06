Aktivisten: "Absolutes Chaos" nach Familientrennungen an US-Grenze

Nach den umstrittenen Familientrennungen an der US-mexikanischen Grenze gibt es offenbar kein Konzept für die Wiedervereinigung der Eltern mit ihren Kindern. Die US-Behörden konnten vorerst keine Angaben dazu machen, was mit den minderjährigen Migranten passieren soll, die bereits in verschiedene Auffanglager des Landes gebracht wurden. "Die Situation ist absolut chaotisch", sagte Matt Clausen von der Menschenrechtsorganisation Wola am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.

"Es bleiben so viele offene Fragen und es scheint so, als gäbe es keinen Plan, um die Eltern wieder mit ihren Kindern zusammenzubringen", erklärte Clausen.

Die US-Armee prüft derweil offenbar die Unterbringung von zehntausenden erwachsenen Migranten auf leer stehenden Stützpunkten der Luftwaffe. Wie das US-Magazin "Time" am Freitag unter Berufung auf ein internes Papier berichtete, könnten sowohl leerstehende Gebäude genutzt als auch "vorübergehende" Zeltstädte auf ehemaligen Landebahnen errichtet werden.

Demnach könnten rund 25.000 Migranten auf Luftwaffenbasen in der Nähe von Mobile im US-Bundesstaat Alabama untergebracht werden. In dem Dokument wird auch die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften für jeweils insgesamt 47.000 Menschen in der Nähe von San Francisco sowie in Camp Pendleton im Süden des Bundesstaates Kalifornien vorgeschlagen. Weitere Migranten könnten auf einer Armeebasis in Yuma im Bundesstaat Arizona untergebracht werden.

Das US-Verteidigungsministerium lehnte jede Stellungnahme zu dem internen Papier ab. Ein Sprecher sagte allerdings, das Heimatschutzministerium habe noch keine offizielle Anfrage für die Unterbringung von Migranten an das Pentagon gerichtet. Das Verteidigungsministerium erstelle Pläne und prüfe alle Militärbasen des Landes, um auf eine Anfrage des Heimatschutzministeriums "für die Unterbringung illegaler erwachsener Migranten" reagieren zu können.

Das Heimatschutzministerium, das die Aufsicht über die Grenzpolizei hat, ist für die Inhaftierung illegal ins Land kommender Migranten zuständig. Für minderjährige Migranten ist das Gesundheitsministerium zuständig. Dieses bat das Pentagon darum, für die Unterbringung von 20.000 unbegleiteten Minderjährigen zu sorgen.

Das Schicksal der etwa 2300 Kinder, die an der US-mexikanischen Grenze zwischen dem 5. Mai und dem 9. Juni ihren Eltern entrissen worden waren, blieb jedoch weiterhin unklar. "Es ist sehr schwierig, die Kinder wieder mit ihren Eltern zusammenzubringen, weil diese Regierungsbehörden nicht auf die Trennung von Familien vorbereitet und auch nicht darauf ausgelegt sind", erklärte Anwalt Efren Olivares, der 381 dieser Eltern vertritt.

In einigen Fällen soll es bereits Zusammenführungen von Familien gegeben haben. Unklar sei allerdings, ob sich darunter auch die 700 Kinder befanden, die bereits zwischen Oktober und April von ihren Eltern getrennt worden waren.

Viele Eltern, deren Kinder teils tausende Kilometer entfernt untergebracht wurden, wandten sich in ihrer Verzweiflung an die Medien. So auch Cindy Madrid aus El Salvador, deren kleine Tochter sich in einem Auffanglager in Texas befindet. "Es macht mich wahnsinnig, denn in jedem Moment frage ich mich: 'Wie geht es ihr? hat sie gegessen? Kümmern sie sich um sie?'" erzählte sie dem US-Sender CNN.

Trump hatte angesichts der Empörung in der US-Öffentlichkeit über die Trennung der Kinder von ihren Eltern am Mittwoch eine Kehrtwende gemacht und per Dekret verfügt, dass illegal ins Land gelangten Migranten nicht mehr ihre Kinder weggenommen werden sollen. Zugleich kündigte er aber an, an seiner harten Linie gegen die illegale Einwanderung festzuhalten. Eltern und Kinder sollen nun zusammen inhaftiert werden.

"Wir können nicht zulassen, dass unser Land von illegalen Einwanderern überrannt wird", schrieb Trump auf Twitter. Den Demokraten warf er vor, die Lage für ihre politischen Zwecke und die nächsten Wahlen nutzen zu wollen.