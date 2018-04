Aktivisten melden erste Teileinigung zu Evakuierung von Zivilisten aus Duma

Die Rebellen in der syrischen Stadt Duma haben Aktivisten zufolge eine erste Vereinbarung mit Russland über die humanitäre Evakuierung von Zivilisten erzielt. Die Abmachung sehe die Ausreise von rund 1300 Menschen aus der von Regierungstruppen belagerten Rebellenhochburg in der Region Ost-Ghuta vor, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit.

Die Zivilisten sollten demnach in die von Rebellen gehaltene Region Idlib gebracht werden. Dorthin waren in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche andere Menschen aus Ost- Ghuta gebracht worden. Duma ist die letzte Rebellen-Enklave in Ost-Ghuta.

Die neue Abmachung sei zwischen Russland und der in Duma dominierenden Rebellengruppe Dschaisch al-Islam geschlossen worden, teilte die Beobachtungsstelle mit. Sie sprach von einer "Teilvereinbarung"; die Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen zur Evakuierung von Zivilisten hielten an.

Die beiden anderen Rebellengruppen, die in Ost-Ghuta herrschten, hatten bereits Evakuierungsvereinbarungen mit der Regierungsseite getroffen. Nach Schätzungen der Beobachtungsstelle zogen infolge dieser Vereinbarungen rund 45.000 Zivilisten und Rebellen aus Ost-Ghuta ab. Die Regierung kontrolliere inzwischen etwa 95 Prozent der früheren Rebellenbastion.

Die syrische Armee hatte Mitte Februar mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine groß angelegte Offensive auf Ost-Ghuta gestartet. Die Einnahme von Ost-Ghuta hat für den syrischen Machthaber Baschar al-Assad wegen ihrer Nähe zu Damaskus besondere strategische und symbolische Bedeutung.