Alessia Cara mit Grammy für besten Nachwuchsstar ausgezeichnet

Die junge Sängerin und Songwriterin Alessia Cara ist mit dem Grammy für den besten Nachwuchsstar ausgezeichnet worden. Die 21-jährige Kanadierin setzte sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in New York gegen den Sänger Khalid, die Sängerinnen Julia Michaels und SZA sowie den Rapper Lil Uzi Vert durch.

Cara wurde durch Darbietungen auf der Videoplattform YouTube bekannt, in denen sie Stars wie Taylor Swift und Amy Winehouse mit verblüffender stimmlicher Ähnlichkeit imitierte. In ihren eigenen Songs richtet sie sich oft an junge Menschen, die sich sozial ausgegrenzt fühlen.

Zu den großen Favoriten auf die höchste Zahl der Preise und den Sieg in der Königskategorie des besten Albums gehörten bei der 60. Grammy-Verleihung die Rapper Kendrick Lamar und Jay-Z sowie der R&B-Sänger Bruno Mars.

Lamar heimste bereits vier Auszeichnungen ein, bevor der Abend richtig begonnen hatte. Er gewann die Grammys für die beste Rap-Performance, den besten Rap-Song und das beste Musikvideo. Außerdem holte er zusammen mit der R&B-Diva Rihanna den Preis für die beste kombinierte Rap- und Gesangsperformance, und zwar für ihr Duett in dem Song "Loyalty".

Mars erhielt bis zum frühen Abend bereits drei Grammys: Er gewann in der R&B-Abteilung die Preise für die Performance, den besten Song und das beste Album. Die deutschen Elektro-Pioniere von Kraftwerk holten einen Grammy für das "Beste Dance/Elektronische Album".

Begonnen hatte die Grammy-Gala mit musikalischen Darbietungen von Lamar, den Rockern Bono und The Edge von der Band U2 sowie von Popdiva Lady Gaga.