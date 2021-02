Altes Trump-Casino in US-Ostküstenstadt Atlantic City gesprengt

Mit 3000 Stangen Dynamit ist ein früheres Casino von Ex-US-Präsident Donald Trump in der Stadt Atlantic City gesprengt worden.

Mit 3000 Stangen Dynamit ist ein früheres Casino von Ex-US-Präsident Donald Trump in der Stadt Atlantic City gesprengt worden. Das einstige Trump Plaza Hotel and Casino in der Ostküstenstadt im Bundesstaat New Jersey wurde am Mittwoch kontrolliert zum Einsturz gebracht. Fernsehbilder zeigten, wie anschließend eine dichte Staubwolke aufstieg und über den angrenzenden Strand zog.

Das 1984 eröffnete Casino hatte 2014 seine Pforten geschlossen, seitdem wurde das Gebäude nicht mehr instandgehalten. Bei Stürmen stürzten mehrmals Fassadenteile auf den Gehweg. Trump setzte nach der Schließung gerichtlich durch, dass sein Name von der Fassade entfernt wird. Der Immobilienmogul fürchtete, das leerstehende Hochhaus könnte seinem Ruf schaden. Seit 2016 gehört der Gebäudekomplex dem Milliardär Carl Icahn.

Atlantic Citys Bürgermeister Marty Small gab im vergangenen Juni den Abriss des Gebäudes bekannt, nachdem er wegen der Gefahr für die Anwohner rechtliche Schritte ergriffen hatte. Im Dezember kündigte er eine Versteigerung für das Recht an, bei der Detonation den Auslöser zu drücken. Die Auktion, deren Erlös einer Jugendorganisation zugute kommen sollte, wurde später aber abgeblasen.

Das Trump Plaza war die erste Immobilie Trumps in Atlantic City. Zwischenzeitlich gehörten ihm vier Casinos in der Glücksspiel-Metropole. Sie wurden zwischen 1999 und 2016 alle geschlossen. Trump Entertainment Resorts, das Unternehmen, das die Trump-Immobilien in Atlantic City betrieb, meldete zwischen 2004 und 2014 dreimal Konkurs an.