Altmaier bemüht sich in Ankara um Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen

Begleitet von Kritik der Opposition ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in die Türkei gereist, um sich für den Ausbau der Handelsbeziehungen einzusetzen. Es habe zuletzt "schwierige Momente" gegeben, doch seien die Handelsbeziehungen trotz aller Probleme stabil geblieben, sagte Altmaier am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem Kollegen Berat Albayrak. Die türkische Zentralbank beließ derweil den Leitzins trotz des Anstiegs der Inflation unverändert.

Die Bundesregierung habe ein hohes Interesse am Ausbau der Zusammenarbeit, "denn die Türkei ist ein Land, das Deutschland seit vielen Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist", sagte Altmaier. Er sprach von einer "großartigen Erfolgsgeschichte" in der 15-jährigen Regierungszeit von Präsident Recep Tayyip Erdogan und begrüßte, dass sich nach dem dramatischen Verfall der Lira im August die Währung zuletzt wieder gefangen habe.

Die Konjunktur in der Türkei hatte sich nach einem Wachstum von 7,4 Prozent 2017 abgeschwächt, während die Währung inmitten eines Streits mit den USA eingebrochen war, was viele Firmen mit Auslandsschulden in Bedrängnis brachte. Zwar hat sich die Lira seit der Entspannung des Verhältnisses zu den USA stabilisiert, doch steigen die Verbraucherpreise weiter. Eine Kampagne der Regierung gegen die Inflation zeigt nur bedingt Wirkung.

Verstärkt wurde die Krise durch die Untätigkeit der Zentralbank. Erdogan ist ein entschiedener Gegner hoher Zinsen und dringt auf ihre Senkung. Erst im September hoben die Währungshüter den Leitzins um 625 Basispunkte auf 24 Prozent an. Bei einer Sitzung am Donnerstag beließ die Zentralbank ihn unverändert, obwohl die Inflation im September fast 25 Prozent erreicht hatte. Die Lira stieg am Donnerstag dennoch um fast einen Prozent auf 5,63 zum Dollar.

Altmaier sprach von einer "Stabilisierung" der Situation und sagte, die "Maßnahmen der türkischen Regierung haben gewirkt". Sein Kollege Albayrak äußerte die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit nach dem "Win-Win-Prinzip". Deutschland sei als größter Handelspartner der Türkei von besonderer Bedeutung. Seit seinem Besuch und dem Besuch Erdogans in Deutschland im September gebe es einen "neuen Prozess", sagte er.

Bei der deutschen Opposition traf Altmaiers Reise auf deutliche Kritik. Es sei "instinktlos", wenn sich Altmaier "gerade jetzt zum Geschäftemachen" zu Erdogan begebe, sagte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour. Auch die Linken-Vorsitzende Katja Kipping bezeichnete den Besuch als falsches Signal: "Statt sich für Menschenrechte einzusetzen, bemüht sich die Bundesregierung darum, ihre Absatzmärkte zu sichern", kritisierte sie.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte eine "Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit". "Demokratische Strukturen sind maßgeblich, um das Vertrauen der Investoren wieder zurückzugewinnen", mahnte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Nur so wird sich das Potenzial unserer bilateralen Beziehungen voll nutzen lassen." Deutsche Unternehmen würden in der Türkei zunehmend eingeschränkt, kritisierte er.

Nach dem Gespräch mit Albayrak traf Altmaier zunächst Parlamentspräsident Binali Yildirim, bevor er am Abend mit der türkischen Handelsministerin Ruhsar Pekcan an der Gemeinsamen Wirtschafts- und Handelskommission (Jetco) teilnehmen wollte, die zum ersten Mal organisiert wird. Begleitet wird Altmaier bei dem zweitägigen Besuch von einer 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation, darunter auch Vertreter von Siemens.

Der "Spiegel" hatte im September berichtet, der deutsche Großkonzern sei im Gespräch für einen Auftrag zum Ausbau des türkischen Eisenbahnnetzes im Wert von 35 Milliarden Euro. Das Projekt war auch Thema bei einem Arbeitsfrühstück von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Erdogan während dessen Berlin-Besuch Ende September.