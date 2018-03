Altmaier sieht Chance für Kompromiss mit den USA im Handelsstreit

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Strafzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross sagte Altmaier am Montag, auf beiden Seiten sei der "Eindruck" entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine "Lösung" zu finden.

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl treten am Freitag in Kraft. Ausnahmen von den Strafzöllen gibt es bislang nur für Kanada und Mexiko. Nach Altmaier wird am Dienstag auch die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington kommen, um bei Ross auf Ausnahmen für die EU von den Strafzöllen zu dringen.

Altmaier sagte, es sei zwar nicht sicher, dass es noch diese Woche eine Einigung geben werde. Doch sehe er "eine Chance". Auf beiden Seiten gebe es den Willen, "zu Lösungen zu kommen". Nach seinem Gespräch mit Ross sei er um "einige Prozent optimistischer" als er es davor gewesen sei.