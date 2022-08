Am Wochenende drohen wieder Staus auf deutschen Autobahnen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich nach Angaben des ADAC wegen anhaltenden Rückreiseverkehrs zum Ende der Sommerferien auch am kommenden Wochenende auf Behinderungen einstellen. Auf den Autobahnen sei bundesweit "mit regem Verkehr" zu rechnen, erklärte der Automobilklub am Montag in München. In Sachsen und Thüringen enden die Ferien, Hessen und weitere Bundesländer folgen eine Woche später.