Angeschlagen führt Quarterback Patrick Mahomes seine Kansas City Chiefs in einem der packendsten Super Bowls der Football-Geschichte zum Triumph. Auch ein Pop-Star sorgt für Furore.

Nach dem Triumph in einem der spektakulärsten Super Bowls der Geschichte gaben Patrick Mahomes und Travis Kelce die Vorsänger für die Fans der Kansas City Chiefs. Mit der Vince Lombardi Trophy in der Hand und im Konfetti-Regen brüllten die beiden wichtigsten Football-Stars der Chiefs ihre Freude über das 38:35 gegen die Philadelphia Eagles ins Mikrofon und bekamen einen Chor zur Antwort.

"Wir sind Super-Bowl-Champion. Let's go", rief der überragende Quarterback Mahomes am Sonntagabend (Ortszeit) auf der kleinen Bühne im State Farm Stadium.

Seit sechs Jahren spielt der 27-Jährige in der NFL und ist nun bereits zwei Mal Super-Bowl-Champion, zweimal wertvollster Spieler der Partie und zweimal wertvollster Spieler der Hauptrunde. "Das ist Pat Mahomes", schrie sein kongenialer Partner Kelce - und stimmte "Fight for Your Right" von den Beastie Boys an. Kurz vor der Halbzeit war Mahomes noch angeschlagen vom Feld gehumpelt, und führte die Chiefs danach zum insgesamt dritten Super-Bowl-Triumph der Team-Historie. Kicker Harrison Butker entschied die Partie mit einem Field Goal acht Sekunden vor Schluss.

Zweistelliger Rückstand zur Halbzeit

Die Party-Nacht hatten sich die Chiefs mit einem Comeback verdient, wie es es zuvor in einem Super Bowl erst einmal gegeben hatte. 14:24 stand es zur Pause, einen zweistelligen Rückstand zur Halbzeit hatte in zuvor 27 Fällen nur eine Mannschaft noch gedreht.

Zunächst sorgte Rihanna mit ihrem Comeback-Auftritt bei der Halbzeitshow und danach mit der Nachricht ihrer zweiten Schwangerschaft für Furore - anschließend lieferten Mahomes & Co. die große Gala.

Auch weil die Chiefs aus den ersten drei Angriffs-Serien nach der Pause drei Touchdowns machten, blieb die herausragende Leistung von Eagles-Quarterback Jalen Hurts ungekrönt. Seine drei Läufe für einen Touchdown und dazu ein Touchdown-Pass waren dennoch ein Super-Bowl-Bestwert.

"Philadelphia hatte ein großartiges Spiel. Aber wir sind die Chieeeeeeeeeefs", feixte Trainer Andy Reid bei der Siegerehrung. Mahomes mit seinen drei Touchdownpässen sei "phänomenal" gewesen. "Er ist der MVP. Mehr muss man nicht sagen. Das hat er heute gezeigt."

Mahomes auch mit MVP-Titel

Vor seiner Ehrung als wertvollster Spieler des Super Bowls war Mahomes vergangene Woche schon als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet worden. Er ist nun der erste Profi seit 1999, der in einer Saison den Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat. Für Chiefs-Trainer Reid war es ebenfalls der zweite Sieg im Super Bowl. Die Eagles hatten die Vince Lombardi Trophy zum bislang einzigen Mal 2018 gewonnen.

Die Partie bot von Anfang an großes Spektakel. Jeweils mit der ersten Angriffs-Serie erzielten die Eagles und Chiefs einen Touchdown. Das hatte es 25 Jahre lang nicht mehr in einem Super Bowl gegeben. Die Fans und Promis um LeBron James, Jay-Z und Paul McCartney kamen früh auf ihre Kosten.

Bei den Eagles vollendete der 24 Jahre alte Hurts zum Start in die Partie mit einem kurzen Lauf, bei den Chiefs war Kelce der Empfänger eines langen Wurfs von Mahomes. Die Eagles kontrollierten Ball und Uhr und nutzten die Entscheidung der Chiefs aus, die trotz des gewonnenen Münzwurfs auf den ersten Ballbesitz verzichtet hatten. Die Konsequenz: Mahomes und seine Angreifer hatten den Football nur gut 8 der ersten 24 Minuten und mussten lange von der Seitenlinie aus zuschauen. Sie sahen einen herausragend gefangenen Pass von AJ Brown über 45 Yards und die erneute Führung für die Eagles.

Kelce: "Sind durch die Gegend geflogen"

Ein an den Pfosten gesetztes Field Goal der Chiefs war ein weiterer Dämpfer für die akustisch klar unterlegenen Fans der Chiefs. Die Anhänger von Kansas City konnten allerdings einen Ballverlust von Eagles-Quarterback Hurts bejubeln, den Nick Bolton zu einem Touchdown nutzte.

Vor der Pause holten sich die Eagles durch einen weiteren Lauf von Hurts noch einen Touchdown und ein Field Goal und gingen mit zehn Punkten Vorsprung in die Halbzeit. "Wir wussten, dass wir nicht unser bestes Spiel gespielt haben, wir nicht so hart gespielt haben, wie wir wollten", sagte Kelce. "In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und sind durch die Gegend geflogen."

Hurts hatte zu diesem Zeitpunkt in einem Super Bowl voller historischer Premieren sein eigenes Kapitel bereits mit einem Ausrufezeichen versehen. Er und Mahomes sind das erste Duo schwarzer Quarterbacks in einem Super Bowl und gemeinsam auch das jüngste. Ebenfalls nie zuvor gab es ein Brüder-Duell: Travis Kelce von den Chiefs und Jason Kelce von den Eagles änderten das in Arizona.

Mit nun zwei Siegen im wichtigsten Football-Spiel der Welt hat Travis Kelce, der jüngere der beiden Brüder nun die "ultimativen Angeber-Rechte", wie sein älterer Bruder bereits zu Beginn der Woche angekündigt hatte.