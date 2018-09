Amnesty International fordert klares Signal der Europäischen Union an Ungarn

Angesichts des Vorwurfs der Verletzung von Grundwerten durch die ungarische Regierung hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein klares Signal der Europäischen Union gefordert. "Die ungarische Regierung höhlt den Rechtsstaat aus und verletzt die menschenrechtlichen Grundsätze der Europäischen Union", erklärte der Generalsekretär der Amnesty-Deutschlandsektion, Markus Beeko, am Dienstag. Das Europaparlament befasst sich am Nachmittag mit der politischen Lage in Ungarn. Zu der Debatte hat sich auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban angemeldet.

Beeko forderte auf europäischer Ebene Konsequenzen. "Die ungarische Regierung muss zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zurückkehren. Deshalb braucht es jetzt die klare Botschaft des Europäischen Parlaments." Amnesty erwarte, dass das Parlament ein Verfahren nach Artikel 7 unterstützt.

Dem Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg liegt eine Entschließung vor, in der die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn durch den Rat der EU-Staaten gefordert wird. In dem Text werden zahlreiche Verstöße der rechtskonservativen ungarischen Regierung gegen rechtsstaatliche Prinzipien der EU aufgelistet - etwa Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit oder Verstöße gegen die Rechte von Migranten und Minderheiten.

Die Abstimmung darüber ist am Mittwoch geplant. Mit ihr wird bei einem Erfolg des Votums der Rat offiziell beauftragt, sich mit der Frage zu befassen. Die Entscheidung über ein Rechtsstaatsverfahren liegt bei den Mitgliedstaaten - sie muss mit einer Vier-Fünftel-Mehrheit getroffen werden.

Beeko kritisierte, dass die ungarische Regierung ein "zunehmend feindseliges Klima für Menschenrechtsarbeit" schüre. Sie "ignoriert grundlegende Freiheits- und Vereinigungsrechte der Menschen in Ungarn".

Orban kündigte eine "offene und unverblümte" Verteidigung seiner Standpunkte vor den Europaparlamentariern an. Die niederländische Abgeordnete Judith Sargentini (Grüne) erinnerte ihre Abgeordnetenkollegen daran, dass die Werte der Europäischen Union auf dem Spiel stünden. "Wollen Sie Rechtsstaatlichkeit?", fragte sie im Plenum.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras appellierte an die pro-europäischen Kräfte, Europa "nicht in die Vergangenheit zurückrutschen" zu lassen. Auch in der EVP-Fraktion, zu der Orbans rechtspopulistische Fidesz-Partei gehört, gibt es Unmut über den Kurs der Regierung in Budapest.

Unterstützung kommt von anderen Rechtspopulisten in der EU. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ schlug Orban die Bildung einer gemeinsamen Fraktion im Europaparlament vor. Er lade Orban und dessen Fidesz-Partei ein, künftig in einem gemeinsamen EU-Block zusammenzuarbeiten, erklärte Strache am Montag bei Facebook.

FPÖ-Chef Strache und andere Mitglieder seiner Partei haben sich in der Vergangenheit wiederholt Orbans scharfer Anti-Einwanderungs-Rhetorik angeschlossen. Im EU-Parlament gehört die FPÖ derzeit der rechtspopulistischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) an.

EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) drohte am Montag mit einem Votum gegen Orban. Weber, der nach der Europawahl im kommenden Jahr EU-Kommissionspräsident werden will, sagte, er erwarte von Orban, dass er auf die EU-Partner zugehe und "Kompromissbereitschaft" erkennen lasse.

Wenn dies nicht geschehe, müsse die EVP sagen: "Unsere Werte sind für uns nicht verhandelbar." Am Dienstag bekräftigte Weber seine Haltung im ZDF-Morgenmagazin: "Wir müssen klare Kante zeigen in den Fragen der Grundrechte."