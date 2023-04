Amokfahrer von Berliner Kurfürstendamm soll dauerhaft in Psychiatrie

Rund zehn Monate nach einer tödlichen Amokfahrt mit einem Kleinwagen auf dem Berliner Kurfürstendamm soll der 30-jährige Fahrer dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. Das Landgericht in der Hauptstadt ordnete am Freitag zudem den Entzug der Fahrerlaubnis an und verhängte eine lebenslange Sperre. Die Strafkammer wertete die Tat in einem sogenannten Sicherungsverfahren als Mord, 16 Fälle von versuchtem Mord und gefährliche Körperverletzung.