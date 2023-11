Ampel-Fraktionen einigen sich auf Gesetz zur Cannabis-Legalisierung

Höhere erlaubte Eigenanbaumengen und kleinere Verbotszonen: Das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung soll weniger streng ausfallen als bisher geplant. Die Fraktionen der Ampel-Koalition gaben am Montag die Einigung auf eine abschließende Gesetzesfassung bekannt. Von einem "Paradigmenwechsel in der Cannabis-Drogenpolitik" sprachen die Koalitionäre dabei. Eine Verabschiedung des zum ersten Mal Ende Oktober im Bundestag beratenen Gesetzes steht noch aus. Kritik an den Plänen äußerte erneut die Union.