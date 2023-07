Kinder in einer Kita

Ampel-Koalition ringt weiter um Einigung in Streit um Kindergrundsicherung

Kurz vor dem Kabinettsbeschluss zu den Finanzen des Bundes ringt die Ampel-Koalition weiter um die Kindergrundsicherung. Anstelle der von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) veranschlagten zwölf Milliarden Euro für das Vorhaben sieht der Finanzplan von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für 2025 nur zwei Milliarden Euro vor. Lindner zufolge wurde diese Summe als "Merkposten" veranschlagt. Grünen-Chef Omid Nouripour sagte am Montag, der genaue Bedarf werde "erst nach der genauen Ausgestaltung des Gesetzes" erörtert. Es sei aber "relativ klar", dass zwei Milliarden Euro nicht reichten.

Die Kindergrundsicherung soll nach den Plänen von Paus 2025 eingeführt werden. Der Haushalt für 2024, der im Kabinett am Mittwoch zur Entscheidung ansteht, wäre davon noch kaum betroffen. Allerdings müssten die Mittel für die Kindergrundsicherung in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes berücksichtigt werden, die ebenfalls vom Kabinett beschlossen werden soll.

Der Finanzplan des Bundes für die Jahre bis 2027 sieht für Vorarbeiten zur Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung für 2024 einen Betrag von 100 Millionen Euro vor. Für die weiteren Auswirkungen ab dem Jahr 2025 sei Vorsorge in Höhe von zwei Milliarden Euro pro Jahr getroffen worden, heißt es in dem AFP vorliegenden Finanzplan weiter.

Lindner sagte dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob die Finanzierung der Kindergrundsicherung für 2025 geregelt sei: "Als Merkposten haben wir für 2025 zwei Milliarden Euro veranschlagt." Der Finanzminister fügte hinzu: "Es gibt aber noch kein Konzept der Bundesregierung und damit keine präzise Kostenschätzung."

Nach Angaben von SPD-Chef Lars Klingbeil will die Ampel-Koalition "bis August eine konkrete Verabredung über die Kindergrundsicherung" erreichen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Sonntag in der ARD zuversichtlich gezeigt, dass sich die Koalition bis zum Ende der Sommerpause auf die Ausgestaltung und Finanzierung des Vorhabens einigen wird.

Grünen-Chef Nouripour sagte, die Gespräche in der Ampel-Koalition seien "auf der Zielgeraden". Er sei "sehr dankbar", dass Lindner klargemacht habe, die im Finanzplan festgeschriebene Summe sei "ein Merkposten im Haushalt". Wichtig sei, dass das Gesetz komme; das Gesetzgebungsverfahren werde "sehr bald" beginnen. "Eine Veränderung des Systems "weg von der Holschuld der Familien hin zu der Bringschuld des Staates ist überfällig", sagte Nouripour.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte am Montagmittag: "Die Frage der Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht finalisiert." Aus Sicht seiner Partei sei die Kindergrundsicherung "eine Verwaltungsreform". Paus habe "bis zum heutigen Tag" nicht erklären können, wofür sie jährlich zwölf Milliarden Euro brauche.

Die Kindergrundsicherung soll bestehende familienpolitische Leistungen zusammenfassen und ausbauen - neben dem Kindergeld auch das Bürgergeld, den Kinderzuschlag oder das Wohngeld. Die Pläne des Familienministeriums für die Kindergrundsicherung sehen vor, dass alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren einen Grundbetrag erhalten. Einen Zusatzbetrag soll es darüber hinaus für einkommensschwache Familien geben.

Kinderschutzorganisationen und Sozialverbände warnten vor einem Scheitern der Kindergrundsicherung. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider, sagte den RND-Zeitungen vom Montag: "Mit zwei Milliarden Euro kann man keine Kindergrundsicherung einrichten, die Kinderarmut wirklich beseitigt." Diakonie-Präsident Ulrich Lilie mahnte, es dürfe keine "Schmalspurvariante" geben. "Der Staat muss jetzt zeigen, dass er entschlossen gegen Kinderarmut vorgeht", erklärte er.

Unionsfraktionsvize Dorothee Bär (CSU) lehnte das Vorhaben generell ab. "Die Kindergrundsicherung packt das Problem eben nicht an der Wurzel", sagte sie der "Welt". "Sie reduziert Familienpolitik auf das Überweisen von Geld: Sie wirkt dem Prinzip des Erwerbsanreizes entgegen, sie schafft mehr Bürokratie statt weniger, und sie zielt vor allem nur auf materielle Leistungen ab", kritisierte die CSU-Politikerin.