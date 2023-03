Amtliche Gefahrenwarnung wegen Angriffs auf Hamburger Kirche aufgehoben

Sprengstoffexperte in der Kirche in Hamburg

Nach dem Angriff auf eine Kirche in Hamburg mit mehreren Toten und Schwerverletzten ist die deshalb ausgegebene amtliche Gefahrenwarnung aufgehoben worden. Dies teilte am frühen Freitagmorgen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Die Entwarnung erfolgte kurz nach 03.00 Uhr - der Angriff auf die Kirche war am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr erfolgt.

Bei dem Angriff auf eine Kirche der Zeugen Jehovas im Norden Hamburgs wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse getötet. Weitere Menschen wurden bei dem Angriff im Stadtteil Groß Borstel schwer verletzt.

Die Hamburger Polizei vermeldete später, dass womöglich ein Täter leblos aufgefunden worden sei. "Wir haben in einem Gemeindehaus in Groß Borstel eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte", erklärte sie am Freitagmorgen auf Twitter.

Wegen des Angriffs war am Donnerstagabend eine Warnmeldung ausgegeben worden. Darin hieß es, einer oder mehrere unbekannte Täter hätten gegen 21.00 Uhr in der Kirche Schüsse abgegeben. Die Umgebung sei umfangreich abgesperrt worden. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Der Gefahrenbereich solle gemieden werden. Menschen im Gefahrenbereich sollten an ihrem Aufenthaltsort bleiben und sich vorläufig nicht ins Freie begeben, hieß es weiter in der Warnmeldung, die dann am Freitagmorgen aufgehoben wurde.