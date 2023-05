Amtliche Hochrechnung sieht SPD in Bremen weiter klar vorn

Eine amtliche Hochrechnungen zur Bürgerschaftswahl in Bremen sieht die SPD weiter klar vorn. Wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend mitteilte, werden die Sozialdemokraten von Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei 29,5 Prozent verortet. Die CDU liegt der Hochrechnung zufolge bei 25,6 Prozent. Die Grünen und die Linke teilen sich mit jeweils 11,8 Prozent den dritten Platz.

Die FDP sah das Landesamt gegen 22.00 Uhr bei 5,2 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchte die Vereinigung Bürger in Wut (BIW). Sie wurde bei 9,4 Prozent verortet - und profitierte offenbar davon, dass die gespaltene Bremer AfD wegen konkurrierender Wahllisten bei dem Urnengang nicht zugelassen wurde. Bei der Wahl von 2019 war BIW nur auf 2,4 Prozent gekommen.

SPD-Bürgermeister Bovenschulte regiert in Bremen bisher mit den Grünen und der Linkspartei. Er ließ am Wahlabend zunächst offen, ob er dieses Bündnis fortsetzt oder in eine mögliche Koalition mit der CDU eingeht.