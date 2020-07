Angeklagter in Hamburger Stutthof-Prozess entschuldigt sich in letztem Wort

Im Hamburger Prozess gegen einen früheren SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof hat die Verteidigung am Montag einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte selbst entschuldigte sich danach vor dem Landgericht der Hansestadt für die Verbrechen in Stutthof. "Heute möchte ich mich bei denen, die durch diese Hölle des Wahnsinns gegangen sind, und deren Angehörigen, entschuldigen - so etwas darf niemals wiederholt werden", sagte der 93-jährige Bruno D. in seinem sogenannten letzten Wort.

Er selbst habe dort aber nicht freiwillig gedient, ergänzte der Angeklagte. Er habe erst durch den Prozess von dem wahren Ausmaß der in dem Lager verübten "Grausamkeiten" erfahren. Er hätte zudem "mit Sicherheit" auch die Chance genutzt, sich dem Dienst dort wieder zu entziehen, sofern dies möglich gewesen wäre.

D. ist wegen Beihilfe zum Mord in 5320 Fällen angeklagt, weil der 1944 und 1945 für mehrere Monate als SS-Wachmann in dem Lager bei Danzig eingesetzt war. Sein Urteil will das Gericht am Donnerstag verkünden.