Ankara: Erdogan und Biden treffen sich am Rande des Nato-Gipfels

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Rande des Nato-Gipfels in Litauen mit US-Präsident Joe Biden zusammen. Dies teilte die türkische Präsidentschaft am Sonntag mit. Die Gespräche würden sich auf die "Position der Ukraine in der Nato, die Nato-Mitgliedschaft Schwedens und die Lieferung von F-16"-Kampfjets konzentrieren, teilte Erdogans Büro mit.

Dem zweitägigen Gipfel, der am Dienstag beginnt, gehen am Montag in Vilnius Gespräche zwischen Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson voraus. Kristersson hofft, Erdogan davon zu überzeugen, die Einwände der Türkei gegen die Aufnahme Schwedens als 32. Mitglied der Nato entkräften zu können.

Erdogan erklärte, es sei "nicht korrekt", den Wunsch der Türkei, US-Kampfflugzeuge zu erwerben, mit Schwedens Beitrittsbemühungen in Verbindung zu bringen. Biden selbst hatte die beiden Themen in einem Telefonat mit Erdogan am Sonntag verknüpft, wie das Büro Erdogans mitteilte.