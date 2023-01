Anklage gegen fünf Verdächtige wegen geplanter Lauterbach-Entführung erhoben

Sie wollten durch Anschläge auf die Stromversorgung und eine Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) "bürgerkriegsähnliche Zustände" heraufbeschwören und so die Demokratie in Deutschland beseitigen: Neun Monate nach der Zerschlagung einer mutmaßlich auf einen Umsturz hinarbeitenden Gruppe aus dem Querdenkermilieu hat die Bundesanwaltschaft fünf Verdächtige angeklagt. Wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte, geht es unter anderem um Vorwürfe der Gründung einer Terrororganisation und Hochverratsvorbereitung.