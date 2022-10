Anklage gegen Verdächtigen in Missbrauchskomplex Wermelskirchen erhoben

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen vielfachen Kindesmissbrauchs gegen einen Mann aus dem nordrhein-westfälischen Wermelskirchen erhoben. Wie das Landgericht in der Domstadt am Freitag mitteilte, werden dem Angeklagten Taten in insgesamt 124 Fällen vorgeworfen. Die Anklage umfasst demnach 138 Seiten. Der Mann bot sich im Internet als Babysitter an und fand so seine Opfer.