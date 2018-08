Anti-Terror-Polizei leitet Ermittlungen nach Vorfall vor Parlament in London

Die britische Anti-Terror- Polizei übernimmt die Ermittlungen im Fall des Autofahrers, der sein Fahrzeug am Dienstagmorgen in die Absperrungen vor dem Parlamentsgebäude in London gelenkt hat. Die Londoner Polizeibehörde Metropolitan Police schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, sie ermittle weiter in alle Richtungen, das Kommando zur Terrorbekämpfung übernehme dennoch die Leitung der Untersuchung.

Das silberfarbene Auto war am Dienstag um 08.37 Uhr (MESZ) in die Absperrungen vor dem britischen Parlament gerast und hatte dabei mehrere Passanten verletzt. Der Fahrer des Autos wurde von bewaffneten Polizisten festgenommen. Keiner der Verletzten befand sich nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr.

Bilder auf Twitter zeigten die Beamten, wie sie ihre Waffen auf den Fahrer richteten und ihn zum Aussteigen zwangen. Weitere Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und eine schwarze Daunenjacke. Die Straßen in der Umgebung wurden abgesperrt.

Westminster war im vergangenen Jahr Schauplatz eines Terroranschlags gewesen. Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter fuhr auf der Westminsterbrücke mit einem Auto Fußgänger an, bevor er vor dem Parlament einen Polizisten mit einem Messer erstach. Der 52-Jährige, der zum Islam konvertiert war, tötete dabei fünf Menschen und verletzte dutzende weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Die Sicherheitslage in Großbritannien ist angespannt. Im vergangenen Jahr wurde das Land fünf Mal Ziel eines Anschlags - vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 36 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr herrschen im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zuletzt waren im September bei einer Explosion in der Londoner U-Bahn 30 Menschen verletzt worden.