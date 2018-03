Anvisierter Gipfel zwischen Trump und Kim Jong Un weltweit begrüßt

Die Verabredung eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist rund um den Globus begrüßt worden. Während Südkorea euphorisch reagierte, waren die Stellungnahmen anderer Staaten zurückhaltender. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Freitag von einem "Hoffnungsschimmer", die chinesische und russische Regierung von einer "positiven" Entwicklung. Experten warnten vor zu großen Erwartungen.

Für den südkoreanische Präsidenten Moon Jae In ist der anvisierte Gipfel "wie ein Wunder". Das Treffen werde als "historischer Meilenstein" für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel in die Geschichte eingehen, sagte er voraus.

China, der wichtigste Verbündete Nordkoreas, reagierte deutlich zurückhaltender. Die Regierung in Peking sprach von einem "positiven Signal". Chinas Präsident Xi Jinping rief Trump und Kim auf, sich "so bald wie möglich" zu treffen. In einem Telefonat mit Trump lobte er die Dialogbereitschaft des US-Präsidenten. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach von einem "Schritt in die richtige Richtung".

Nach den Worten Merkels zeigt die jüngste Entwicklung, "dass eine geschlossene internationale Haltung, inklusive Sanktionen, Hoffnungsschimmer entstehen lässt". Eine Außenamtssprecherin in Berlin sagte, der internationale Druck auf Pjöngjang - etwa durch die von Deutschland und der EU mitgetragenen Sanktionen - müsse aufrecht erhalten werden, bis es "konkrete Fortschritte und Lösungen" gebe.

Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von einer "positiven Entwicklung", durch die sich die Europäische Union "ermutigt" fühle. Die Ankündigungen aus Pjöngjang "könnten die notwendigen Voraussetzungen für eine Verhandlungslösung schaffen".

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) äußerte die Hoffnung, dass es zu "konkreten Fortschritten in der nordkoreanischen Nuklearfrage" komme. Für den Fall einer politischen Verhandlungslösung stehe die IAEA bereit, um die Einhaltung des Abkommens durch Inspektionen in Nordkorea zu überprüfen, erklärte die Organisation.

Die jüngsten Entwicklungen in dem Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm stellen einen spektakulären diplomatischen Durchbruch dar. Noch vergangenes Jahr hatte sich der Konflikt durch gegenseitige Drohungen und Beschimpfungen Trumps und Kims zugespitzt, was die Ängste vor einem Atomkrieg wachsen ließ.

Die Einladung zu dem Gipfel ging nun von Kim aus, Trump sagte nach Angaben des Weißen Hauses zu. Kim kündigte zudem eine vorläufige Aussetzung der Atomwaffen- und Raketentests an, wie der südkoreanische Sicherheitsberater Chung Eui Yong in Washington mitteilte. Ort und Termin des Treffens stehen aber noch nicht fest. Laut südkoreanischen Regierungsvertretern soll es "bis Ende Mai" stattfinden.

Chung hatte sich zu Wochenbeginn mit Kim in Pjöngjang getroffen. In Washington informierte er dann die US-Regierung über die Begegnung. Nach seinen Worten sieht sich Kim der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet. Auch habe er Verständnis dafür, dass die routinemäßigen gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA weitergingen.

Trump bezeichnete die Entwicklungen als "großen Fortschritt". Kim habe mit den südkoreanischen Vertretern "über Denuklearisierung gesprochen, nicht nur über ein Einfrieren", hob er hervor.

US-Vizepräsident Mike Pence wertete das geplante Treffen als Beleg dafür, dass Trumps Strategie zur Isolation Nordkoreas "funktioniert". Diese Strategie des "maximalen Drucks" und die US-Sanktionen sollten fortgesetzt werden, bis Nordkorea "konkrete, dauerhafte und überprüfbare Schritte zur Beendigung seines Atomprogramms ergreift".

Diverse Experten sahen in der Gipfelvereinbarung jedoch vor allem einen Erfolg für den nordkoreanischen Machthaber. Dieser wolle zeigen, dass er die USA gezwungen habe, ihn als ebenbürtig zu behandeln, schrieb Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nach Lewis' Einschätzung lud Kim den US-Präsidenten "nicht ein, um Nordkoreas Waffen abzugeben". Nach den Worten von Evan Medeiros, Asienberater des früheren US-Präsidenten Barack Obama, stärkt das Treffen Kims Bemühungen, "Nordkorea als De-facto-Atommacht anerkennen zu lassen".