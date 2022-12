Anwalt: Boris Becker aus Großbritannien nach Deutschland ausgereist

Die Tennislegende Boris Becker hat nach der Haftentlassung Großbritannien verlassen. Sein Mandant sei am Donnerstag nach Deutschland ausgereist, teilte Beckers Berliner Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag mit. "Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", erklärte er.