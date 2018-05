Apple steigert Quartalsgewinn und beschenkt seine Aktionäre

Der US-Technologiekonzern Apple vermeldet erneut ein bestes Quartal seiner Unternehmensgeschichte und beschenkt seine Aktionäre. Von Januar bis Ende März steigerte Apple den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 25 Prozent auf 13,82 Milliarden Dollar (11,52 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz legte um 15,6 Prozent auf knapp 61,2 Milliarden Dollar zu. Apple werde über einen Aktienrückkauf 100 Milliarden Dollar an die Anteilseigner ausschütten und zudem die Dividende um 16 Prozent erhöhen, kündigte Apple-Chef Tim Cook an.

"Wir sind glücklich, die besten Ergebnisse in einem zweiten Quartal verkünden zu können", erklärte Cook. Apple verkaufte in den drei Monaten 52,2 Millionen iPhones; die Umsätze mit dem Smartphone seien in allen Regionen gestiegen, in China und Japan sogar um mehr als 20 Prozent, unterstrich der Konzernchef.

Analysten wiesen auf die stark gestiegenen Umsätze für Dienste wie Apple Pay und Apple Music hin - sie kletterten im Quartal um 31 Prozent. Der Konzern erwirtschaftet fast zwei Drittel seines Umsatzes mit dem iPhone und möchte weniger abhängig vom Geräteverkauf werden.

Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um knapp 3,7 Prozent zu und notierte bei 175,30 Dollar. Apple ist an der Börse das wertvollste Unternehmen der Welt.