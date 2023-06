Apple stellt sein erstes Mixed-Reality-Headset vor

Der Technologiekonzern Apple hat sein erstes Mixed-Reality-Headset vorgestellt. "Die Vermischung digitaler Inhalte mit der realen Welt kann Erlebnisse ermöglichen, wie wir sie noch nie gesehen haben", sagte Apple-Chef Tim Cook am Montag bei der Vorstellung der Vision Pro auf der Entwicklerkonferenz des Unternehmens, WWDC, im US-Bundesstaat Kalifornien. Es ist die bedeutendste Produkteinführung des iPhone-Herstellers seit der Vorstellung der Apple Watch im Jahr 2015.

Das Gerät ähnelt optisch einer Skibrille. Es vereint virtuelle Realität, also eine computergenerierte Wirklichkeit, und erweiterte Realität, bei der die echte Welt um virtuelle Aspekte ergänzt wird. "Vision Pro ist eine neue Art von Computer, der die Realität erweitert, indem er das Reale und das Digitale nahtlos miteinander vermischt", sagte Apple-Chef Cook.

Der Preis für Apples Vision Pro liegt dem Unternehmen zufolge bei 3499 Dollar (etwa 3270 Euro), das Gerät soll ab Anfang kommenden Jahres verfügbar sein. Anders als Konkurrenzprodukte ist es nicht kabellos.

Es war erwartet worden, dass der iPhone-Hersteller am Montag einen Einblick in seine neu entwickelte VR-Brille gibt. Der Markt wird derzeit vor allem von Facebook-Eigentümer Meta dominiert. Meta hatte am Donnerstag bereits seine neue VR-Brille Quest 3 vorgestellt.