ARD-Prognose sieht SPD bei Landtagswahl in Niedersachsen klar vor CDU

Aus der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil einer Prognose zufolge als klare Siegerin hervorgegangen. Die Sozialdemokraten erreichten bei dem Urnengang am Sonntag laut der ARD-Prognose 33,5 Prozent der Stimmen und landeten damit vor der CDU von Spitzenkandidat und Vizeministerpräsident Bernd Althusmann, die auf 27,5 Prozent kam. Auf den dritten Platz kamen die Grünen mit 14 Prozent vor der AfD mit 11,5 Prozent, während die FDP mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag von Hannover zittern muss und die Linke mit zweieinhalb Prozent erneut an der Fünfprozenthürde scheiterte.