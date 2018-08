Argentinien fordert schnellere Auszahlung von IWF-Hilfen

Angesichts der sich verschärfenden Währungskrise in Argentinien fordert das südamerikanische Land eine schnellere Auszahlung von Hilfen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF). Der argentinische Präsident Maricio Macri richtete am Mittwoch in einem Telefonat eine entsprechende Bitte an IWF-Chefin Christine Lagarde. Diese erklärte anschließend, der IWF prüfe eine schnellere Auszahlung.

Argentiniens Landeswährung Peso hat seit Jahresbeginn stark an Wert verloren. Anfang Juni verständigte sich das hoch verschuldete Land mit dem IWF auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar (knapp 43 Milliarden Euro).

Macri sagte am Mittwoch, in der vergangenen Woche sei ein weiterer Vertrauensverlust an den Märkten zu beobachten gewesen, insbesondere hinsichtlich der Finanzierungsmöglichkeiten im Jahr 2019. Der IWF werde "alle nötigen Gelder" bereitstellen, "um die Umsetzung des Finanzprogramms im kommenden Jahr zu garantieren".