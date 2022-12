Arktische Kaltfront stürzt Teile der USA kurz vor Weihnachten ins Chaos

Eine arktische Kaltfront mit Temperaturen bis zu minus 40 Grad Celsius hat weite Teile der USA kurz vor Weihnachten ins Chaos gestürzt. 240 Millionen US-Bürger und damit etwa 72 Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten waren nach Angaben des US-Wetterdienstes von Unwetterwarnungen betroffen. Mehr als eine Million Menschen hatten am Freitagmorgen (Ortszeit) keinen Strom. Meteorologen warnten vor einem "Bombenzyklon" mit gefühlten Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und damit fast wie auf dem Mars.

Die historische Kaltfront zog am Donnerstag vom Mittleren Westen nach Osten. Am Freitag erreichte sie die Ostküste der USA. Schon bald befanden sich weite Teile des Landes im Schraubstock eisiger Temperaturen. Selbst südliche Staaten mit gewöhnlich gemäßigteren Temperaturen traf der Kälteschock: Im texanischen Dallas wurden am Freitag etwa minus zwölf Grad gemessen.

In weiten Teilen des Landes, von der kanadischen Grenze bis in den Süden, vom pazifischen Nordwesten bis zur Ostküste, bestünden weiterhin Gefahren durch Winterwetter, erklärte der US-Wetterdienst am Freitagmorgen. Meteorologen riefen die Menschen dazu auf, ihre Häuser nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Wer nach draußen gehe, riskiere innerhalb von Minuten Erfrierungen. Bei längeren Aufenthalten drohe gar der Tod.

Präsident Joe Biden warnte seine Landsleute: "Das ist nicht wie ein schöner Schneetag in Kindertagen. Das ist richtig ernst." Die beißende Kälte traf besonders die mehr als eine Million US-Verbraucher vor allem im Süden und Osten der USA, die nach Angaben der Website poweroutage.us am Freitagmorgen unter Stromausfällen litten.

Der Sturm erwischte das Land unmittelbar vor einem der jährlichen Reisehöhepunkte: Nach Angaben der American Automobile Association planten rund hundert Millionen Menschen, über die Weihnachtstage mit dem Auto zu reisen. Mehrere Staaten, darunter Oklahoma, New York, Kentucky, Georgia und North Carolina, haben den Notstand erklärt.

Straßenverkehrsämter unter anderem in den Bundesstaaten North und South Dakota, Oklahoma und Iowa berichteten von kaum vorhandener Sicht, eisbedeckten Straßen und Schneesturmverhältnissen. Nach Angaben örtlicher Behörden starben mindestens fünf Menschen bei Verkehrsunfällen in Oklahoma und Kentucky.

Im Bundesstaat South Dakota stuften die Behörden mehrere Schnellstraßen als "unpassierbar" ein. Das Befahren sei "aufgrund des weit verbreiteten Tiefschnees und der Verwehungen unmöglich", teilte das Verkehrsministerium des Bundesstaates mit.

Laut der Flug-Tracking-Webseite Flight Aware waren bis Freitagmittag bereits früh mehr als 4000 Flüge gestrichen worden - viele von ihnen an den internationalen Flug-Drehkreuzen in New York, Seattle und Chicago. Bereits am Donnerstag hatten sich rund 10.000 Flüge innerhalb der USA verspätet, 2600 wurden gestrichen. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte im Sender MSNBC, dass etwa zehn Prozent der kommerziellen Flüge am Donnerstag ausgefallen waren.

Im Vorfeld des Sturmes hatte der US-Wetterdienst vor "rekordverdächtiger Kälte und lebensbedrohlichen Windböen" gewarnt, die sich von den Rocky Mountains auf die östliche Hälfte der USA ausbreiten würden. Laut den Vorhersagen der Webseite AccuWeather könnte sich der Sturm schnell zu einem sogenannten Bombenzyklon verstärken. Er entsteht durch "Bombogenese", ein Phänomen, bei dem kalte und warme Luftmassen bei sinkendem Luftdruck aufeinander treffen. In diesem Fall könnten die Temperaturen auf gefühlt bis zu minus 60 Grad Celsius sinken - nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa entspricht dies fast schon der Temperatur auf dem Mars.

Der Chef-Meteorologe des Wetterdienstes in Glasgow (Bundesstaat Montana), Rich Maliawco, warnte vor den Gefahren solcher Wetterextreme. Sind Menschen bei derartigen Temperaturen nicht ausreichend warm angezogen, können sie sich "in weniger als fünf Minuten Erfrierungen zuziehen", sagte Maliawco der Nachrichtenagentur AFP.