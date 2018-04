Armeniens Oppositionsführer berät am Mittwoch mit Interims-Regierungschef

Nach dem Rücktritt von Armeniens Regierungschef Sersch Sarkissjan will Oppositionsführer Nikol Paschinjan am Mittwoch mit dem kommissarischen Ministerpräsidenten Karen Karapetjan über den Machtwechsel beraten. Paschinjan kündigte am Dienstag Beratungen über konkrete Schritte an, um den Sieg der Protestbewegung "rechtlich zu garantieren". In der Hauptstadt Eriwan wurde unterdessen der Opfer der Massaker durch das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg gedacht.

Eine Woche nach seinem Wechsel vom Präsidentenamt ins Amt des Ministerpräsidenten war Sarkissjan am Montag unter dem Druck tagelanger Massenproteste zurückgetreten. Die Demonstranten warfen dem 63-Jährigen vor, sich durch den Wechsel der Ämter praktisch eine verfassungswidrige dritte Amtszeit als mächtigster Mann Armeniens zu ermöglichen. In seiner Rücktrittserklärung zeigte Sarkissjan Reue und zollte auch dem Oppositionsführer Respekt. "Nikol Paschinjan hatte Recht. Ich lag falsch", erklärte er.

Zu seinem kommissarischen Nachfolger wurde Sarkissjans Vorgänger und Stellvertreter Karapetjan bestimmt. Karapetjan ist ein enger Vertrauter Sarkissjans und gehört auch dessen Republikanischer Partei an, die die einstige Sowjetrepublik im Südkaukasus seit 20 Jahren regiert.

"Unsere samtene Revolution hat gesiegt, aber das ist nur ein erster Schritt", sagte Paschinjan am Montagabend in Eriwan. Die Revolution dürfe nicht "auf halbem Wege stehen bleiben". Paschinjan fordert, dass das Parlament binnen einer Woche einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Er schließt auch Neuwahlen nicht aus.

An den Feierlichen zum Gedenken an die Massaker durch das Osmanische Reich in den Jahren 1915 bis 1917 beteiligten sich am Dienstag Anhänger aller politischen Lager. An der offiziellen Gedenkfeier nahmen Karapetjan, Präsident Armen Sarkissjan und der Patriarch der Armenischen Apostolischen Kirche, Karekin II., teil. Nach der offiziellen Zeremonie wollte auch Paschinjan mit seinen Anhängern zu der zentralen Gedenkstätte für die hunderttausenden Opfer auf einem Hügel in Eriwan ziehen.

Vor den Feierlichkeiten hatten Karapetjan und Paschinjan die Anhänger von Regierung und Opposition zur Geschlossenheit aufgerufen. "Morgen werden wir zusammen gehen, um unseren Märtyrern zu sagen, dass das Volk gewonnen hat, dass der Völkermord an unserem Volk der Vergangenheit angehört", sagte Paschinjan am Montagabend.

Karapetjan dankte den Armeniern am Dienstag dafür, seinem Ruf nach Einheit gefolgt zu sein. Das Land befinde sich gerade in einer "schwierigen neuen Phase", erklärte der Interims-Regierungschef. "Heute zeigen wir der Welt, dass wir trotz der Schwierigkeiten und ungelöster innenpolitischer Probleme zusammen und vereint sind. Das ist unsere Pflicht gegenüber den unschuldigen Opfern des Völkermords".

Russland forderte die Armenier auf, Ordnung und Stabilität zu gewährleisten. Einmischen will sich der Kreml nach eigenen Angaben aber nicht. Es handle sich um eine innere Angelegenheit der Armenier, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow.