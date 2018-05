Armeniens Oppositionsführer Paschinjan ruft vorläufiges Ende der Proteste aus

Armeniens Oppositionsführer Nikol Paschinjan hat seine Unterstützer aufgerufen, die landesweiten Proteste gegen das Scheitern seiner Wahl zum Regierungschef einzustellen. "Das Problem ist so gut wie gelöst", sagte Paschinjan vor zehntausenden Menschen während einer Kundgebung in der Hauptstadt Eriwan am Mittwoch. Alle Fraktionen hätten ihre Unterstützung für seine Kandidatur erklärt. "Wir setzen die Proteste aus und erholen uns", fügte Paschinjan hinzu.

Am Dienstagabend hatte die bisher regierende Republikanische Partei eine Wahl von Paschinjan noch verhindert. Er war nach wochenlangen Protesten gegen den Wechsel des jahrelangen Staatschefs Sersch Sarkissjan in das Amt des Ministerpräsidenten der einzige Kandidat für dessen Nachfolge. Sarkissjan war am 23. April unter dem Druck der Proteste zurückgetreten.

Als Reaktion auf die missglückte Wahl Paschinjans traten zehntausende Armenier am Mittwoch in einen landesweiten Generalstreik. Wichtige Verkehrsverbindungen wurden blockiert, der Zugverkehr eingestellt und mehrere Städte so gut wie stillgelegt. Wahram Baghdassarjan, Fraktionschef der Republikanischen Partei, gab daraufhin zu verstehen, dass seine Partei einen Kandidaten unterstützen würde, der von einem Drittel der Parlamentarier vorgeschlagen werde.

Das armenische Parlament wird am 8. Mai erneut zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, um einen neuen Regierungschef zu wählen. Paschinjan rief seine Anhänger dazu auf, an dem Tag eine große Kundgebung zu veranstalten, um "unseren Sieg zu besiegeln".