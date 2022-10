Atomkraftwerk Saporischschja nach Angriffen wieder am Netz

Das zuletzt auf Notstrom-Generatoren angewiesene ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist wieder am Netz. Dies sei "eine vorübergehende Erleichterung in einer immer noch unhaltbaren Situation", schrieb der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nach erneuten Bombenangriffen war die Anlage am Samstag komplett vom Stromnetz getrennt worden. Laut Grossi war "die einzige externe Stromquelle" der Anlage getroffen worden.