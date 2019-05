Auch Gesundheitsminister Hancock will Nachfolger von May werden

Einen Tag nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May ist ein weiterer Kandidat ins Rennen um ihre Nachfolge eingestiegen. Am Samstag gab Gesundheitsminister Matt Hancock seine Kandidatur bekannt. "Wir brauchen einen Anführer für die Zukunft, nicht nur fürs Erste", schrieb Hancock bei Twitter. Er kündigte an, beim Brexit "liefern" zu wollen. Dann müsse das Land auch bei anderen Dingen "vorankommen" und sich eine "strahlende Zukunft" aufbauen.

May hatte am Freitag angesichts des Brexit-Chaos angekündigt, dass sie bis Ende Juli aus dem Amt der Regierungschefin ausscheiden will. Zuvor will sie am 7. Juni vom Parteivorsitz der Konservativen zurücktreten.

Der parteiinterne Prozess um ihre Nachfolge soll in der Woche ab dem 10. Juni beginnen und bis zur parlamentarischen Sommerpause ab dem 20. Juli abgeschlossen sein. Am Ende sollen die rund 100.000 Parteimitglieder der Konservativen zwischen zwei Kandidaten entscheiden, die von den Abgeordneten ausgewählt werden. May bleibt in dieser Phase kommissarisch als Regierungschefin im Amt.

Vor Hancock hatten bereits der frühere Außenminister Boris Johnson, Entwicklungsminister Rory Stewart und die frühere Arbeitsministerin Esther McVey offiziell ihre Kandidatur verkündet. Außenminister Jeremy Hunt kündigte an, auf einen "günstigen Moment" zu warten.

Als aussichtsreiche Kandidaten gelten zudem der frühere Brexit-Minister Dominic Raab, Umweltminister Michael Gove, Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, Innenminister Sajid Javid und die am Mittwoch zurückgetretene Ministerin für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom.

May war im britischen Parlament zuvor dreimal mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen gescheitert, der Brexit musste zweimal verschoben werden. Auch bei ihren konservativen Tories wurden daher die Forderungen nach Mays Ablösung immer lauter. Da vieler ihrer potenziellen Nachfolger Brexit-Hardliner sind, befürchten in der EU nun viele, dass ein harter Brexit ohne Abkommen unausweichlich ist.