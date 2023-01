Auch Söder reist zu Trauergottesdienst für Benedikt XVI. nach Rom

Bild von Benedikt XVI. in einer Kirche in Marktl am Inn

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reist am Donnerstag zum Trauergottesdienst für den früheren Papst Benedikt XVI. nach Rom. Das bestätigte ein Sprecher der bayerischen Landesregierung am Montag in München. Söder reist demnach mit einer Delegation aus Bayern, dem Heimatbundesland des früheren Papsts.

Deutschland wird bei den Feierlichkeiten im Vatikan von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Er wird dabei laut Bundespräsidialamt von einer Delegation der Verfassungsorgane begleitet. Geplant ist eine von Papst Franziskus geleitete Trauermesse auf dem Petersplatz, danach wird Benedikt XVI. laut Vatikan in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt.

Benedikt XVI. war am Silvestertag im Alter von 95 Jahren gestorben. Der aus dem bayerischen Marktl am Inn stammende Geistliche 2005 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden und hatte dieses Amt in einem historisch extrem seltenen Schritt 2013 aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Danach lebte er zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan.