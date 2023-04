Auch zweiter Anlauf für Waffenruhe im Sudan gescheitert

Im Sudan ist auch ein zweiter Anlauf für eine Waffenruhe gescheitert. Explosionen und Schüsse erschütterten am Donnerstag den sechsten Tag in Folge die Hauptstadt Khartum. Eine eigentlich von beiden Konfliktparteien zugesagte Waffenruhe ab Mittwochabend war zuvor nach Angaben von Augenzeugen erneut binnen Minuten gebrochen worden. Die Bundesregierung setzt unterdessen ihre Bemühungen zur Evakuierung von deutschen und anderen Staatsangehörigen fort.

"Der Geruch des Todes hängt über einigen Vierteln", sagte ein Bewohner von Khartum. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stieg die Zahl der Toten inzwischen auf fast 330, die der Verletzten auf 3200.

In der Hauptstadt mit ihren fünf Millionen Einwohnern flohen viele Familien vor den Luftangriffen und Straßenkämpfen. "Um 04.30 Uhr sind wir vom Lärm der Kampfjets und Luftangriffe aufgewacht und haben Türen und Fenster geschlossen zum Schutz vor Querschlägern", berichtete der 38-jährige Nasek Abdallah. Durch die Kämpfe wurden Wohn- und Geschäftshäuser beschädigt, die Lage der Zivilisten in ihren Häusern wird immer aussichtsloser. "In Khartum zu leben ist unmöglich, wenn dieser Krieg nicht aufhört", sagte die 33-jährige Alawaja al-Tajeb beim Verlassen der Stadt.

Die Menschen finden Zuflucht dutzende Kilometer außerhalb von Khartum. Viele fliehen zu Fuß, da ein Liter Benzin inzwischen umgerechnet rund 10 Euro kostet - in einem der ärmsten Länder der Welt. Unterwegs werde sie von Kontrollposten der paramilitärischen RSF-Miliz durchsucht oder befragt.

In dem nordostafrikanischen Land liefern sich Einheiten der Armee und der RSF seit Samstag erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der Miliz in die Streitkräfte gescheitert.

Auch in der Region Darfur im Westen des Landes wird gekämpft. Dort wurden zu Beginn der Kämpfe drei Mitarbeiter des Welternährungsprogramms getötet. In der Stadt Al-Obeid 350 Kilometer südlich von Khartum waren am Donnerstag ebenfalls Explosionen zu hören.

Zur Situation der Ausländer im Sudan sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem TV-Sender Welt: "Es geht darum, jetzt schnell einen Weg zu finden, wie wir die Menschen rausholen." Laut einem Bericht des "Spiegel" hatte die Bundeswehr am Mittwoch eine Evakuierungsaktion abbrechen müssen. Dabei hätten demnach gut 150 Deutsche aus Sudan ausgeflogen werden sollen. Gescheitert sei die Aktion an andauernden Kampfhandlungen.

Die Lage für die 45 Millionen Sudanesen ist unübersichtlich. Die Angaben der Konfliktparteien über angebliche Siege sowie gegenseitige Vorwürfe sind wegen der ständigen Gefahr vor Ort nicht unabhängig zu überprüfen.

Die Luftwaffe nimmt Stellungen der Miliz in Wohngebieten ins Visier und schreckt auch vor Bombenangriffen über Krankenhäusern nicht zurück, wie Mediziner mitteilten. 70 Prozent der 74 Krankenhäuser in Khartum und Umgebung könnten wegen der Kämpfe nicht mehr genutzt werden, erklärte die Ärztegewerkschaft.

Die Kämpfe sind das Ergebnis eines tiefen Risses zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF, die 2013 von dem - später von Armee und RSF gemeinsam gestürzten - Langzeit-Herrscher Omar al-Baschir gegründet worden war. Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und RSF-Anführer Mohamed Hamdan Daglo waren seit der Machtübernahme 2019 Verbündete, trotz mancher Spannungen.

Im Oktober 2021 führten beide auch den Militärputsch gegen die zivile Regierung an, wodurch der international unterstützte Übergang zur Demokratie gestoppt wurde. Daglo, genannt Hemeti, nennt den Putsch inzwischen einen "Fehler", während al-Burhan weiter daran festhält. Am Samstag dann brachen heftige Kämpfe zwischen den einstigen Verbündeten aus.