Ausnahmezustand in Ecuador nach Mordanschlag auf Präsidentschaftskandidaten

Nach einem tödlichen Attentat auf den aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio ist in Ecuador für 60 Tage der Ausnahmezustand verhängt worden. Präsident Guillermo Lasso bat am Donnerstag das FBI um Unterstützung bei den Ermittlungen und ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die für den 20. August geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollen dennoch wie geplant stattfinden. Die Europäische Union und die UNO verurteilten den Mordanschlag.